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Названа дата совместных военных учений России, Ирана и Китая

IRNA: Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения 12 марта

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Iranian Army/AP

Россия, Китай и Иран проведут совместные военные учения в водах Индийского океана 12 марта. Об этом сообщает IRNA.

По данным агентства, к военно-морским учениям присоединятся Азербайджан, Казахстан, Оман, Пакистан и Южно-Африканская Республика.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные корабли во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыли на рейд иранского порта Чехбехар для участия в совместных военно-морских учениях «Морской пояс безопасности — 2024». В ведомстве уточняли, что в учениях будут задействованы корабли, катера и морская авиация военно-морских сил Ирана и Китая. В качестве наблюдателей выступят представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

10 марта сообщалось, что флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) «Варяг» в ходе учений в Аравийском море отразил воздушное нападение истребительной авиации условного противника. Цели были сымитированы электронным способом.

В январе экипажи флагмана ТОФ «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» вышли из Владивостока в море и отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный для тренировок район.

Ранее российский фрегат обезвредил пиратов в Аравийском море.

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