Белый дом запросит у конгресса около $850 млрд на оборонные нужды

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у конгресса страны около $850 млрд на оборонные нужды в 2025 финансовом году. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета, опубликованный на официальном сайте Белого дома.

В документе подчеркивается, что данная сумма превышает прошлогодний запрос американского правительства на $34 млрд. Разница между двумя показателями составляет 4,1%, уточняется в тексте.

Как следует из проекта федерального бюджета, Вашингтон считает поддержку союзников приоритетной целью. Речь идет об оказании помощи зарубежными партнерам перед лицом так называемой «российской угрозы».

При этом документ не содержит никаких упоминаний о новых ассигнованиях, предназначенных для Украины. Вместо этого Белый дом решил включить в проект федерального бюджета старый запрос о выделении $61,4 млрд на помощь украинским властям.

Кроме того, администрация Байдена хочет запросить у парламента средства для модернизации имеющегося в стране ядерного оружия. Американское правительство считает, что на эти цели необходимо выделить около $20 млрд.

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