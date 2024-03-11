В США сравнили темпы производства боеприпасов в РФ и западных странах

РФ производит почти в три раза больше снарядов по сравнению с США и европейскими странами вместе взятыми. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на разведывательные данные, собранные государствами — членами НАТО.

«Похоже, РФ находится на правильном пути: страна производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа», — говорится в материале.

Как отметили авторы публикации, интенсивное производство снарядов является ключевым преимуществом Москвы в конфликте с Киевом. По словам представителей западных разведывательных служб, которые пожелали остаться анонимными, РФ ежегодно выпускает порядка трех млн боеприпасов.

США и союзники, в свою очередь, производят около 1,2 млн снарядов в год. Речь идет о боеприпасах, которые западные государства отправляют в зону украинского конфликта.

Также журналисты выяснили, что американское военное руководство поставило цель создавать 100 тыс. снарядов в месяц. США хотят нарастить темпы соответствующих работ к концу 2025 года. Но даже в случае успеха страна все еще будет выпускать менее 50% от того количества боеприпасов, которое ежемесячно производит РФ.

Ранее в министерстве обороны Италии признали превосходство российской военной промышленности над западной.