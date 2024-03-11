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Швеция не исключила отправку своих военных в Прибалтику

Премьер Кристерссон: Швеция может послать свои войска в прибалтийские страны

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отправка шведского воинского контингента в Прибалтику не исключена и была бы «очень естественным» шагом. Такое мнение выразил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает издание Politico.

«Выступая (…) после церемонии поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Кристерссон поклялся в полной поддержке стран Балтии как союзника. Размещение войск в Балтийском регионе, который постоянно находится под угрозой со стороны Кремля, было бы «очень естественным» потенциальным вариантом, сказал он», — говорится в публикации.

По словам премьера, Швеция могла бы заняться в Прибалтике патрулированием воздушного пространства и решать другие военные задачи.

Шведский премьер также прокомментировал недавнее предложение папы Римского Франциска о том, что Украине следует набраться смелости поднять белый флаг.

«Это очень опасно — неспособность видеть разницу между капитуляцией и миром», — сказал Кристерссон.

11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подняли шведский флаг. Швеция стала 32-м членом блока, прервав 200-летнюю традицию военного неприсоединения.

Ранее в Швеции высказались о размещении ядерного оружия на территории страны.

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