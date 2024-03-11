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На Украине объяснили выдачу повесток инвалидам

В ВСУ объяснили выдачу повесток инвалидам необходимостью уточнить данные

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В украинской армии подтвердили вручение повесток мужчинам, которые имеют инвалидность. Сообщение об этом в своем Telegram-канале опубликовало оперативное командование украинскими войсками «Север».

В Вооруженных силах Украины заметили, что в соцсетях часто можно увидеть претензии к работникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за выдачу повесток людям с ограниченными возможностями. В «Севере» пояснили, это в первую очередь означает вызов мужчины в ТЦК с целью уточнить данные и обновить личную информацию.

«Если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то о его инвалидности знать не могут», — пояснили в ВСУ.

7 марта сообщалось, что два суда — первой инстанции и апелляционный — в подконтрольном Украине городе Запорожье оправдали мужчину, подравшегося с сотрудниками военкомата, которые пытались вручить ему повестку.

Ранее на Украине рассказали об изменениях в законе о призыве в ряды ВСУ.

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