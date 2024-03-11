Уничтожение американских танков Abrams на Украине — это удар по репутации США со стороны России в области военной промышленности. Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в своем YouTube-канале The New Atlas.

«Это подорвало более чем тридцатилетнюю пропаганду Соединенных Штатов о превосходстве американских систем вооружения и о том, насколько они выше по качеству, чем их советские, а теперь российские и китайские аналоги», — сказал он, комментируя сообщения об уничтожении Abrams на Украине с одного выстрела.

Берлетик подчеркнул, что американские танки не имеют существенных преимуществ перед российскими, и украинские войска вряд ли смогут успешно применять его на поле боя.

До этого отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что украинские военнослужащие недостаточно хорошо обучены использованию американских танков Abrams, поэтому боевые машины использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) неправильно

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».