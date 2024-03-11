Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» передадут на испытания в войска в апреле

Доработанную версию беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» начнут испытывать в войсках уже в апреле. Об этом со ссылкой на производителя машины АО «Ремдизель» сообщает РИА Новости.

В компании рассказали, что апробация боевой техники начнется сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ. К настоящему времени платформу доработали, исходя из пожеланий заказчика: был снижен ее вес и улучшена проходимость.

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» строится на серийном шасси «КамАЗ». Его назначение — поддержка штурмовых групп, подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также подзарядка радиостанций и квадрокоптеров.

Впервые «Зубило» представили на форуме «Армия 2023» в августе 2023 года.

25 сентября сообщалось, что производится доработка машины и ее дооснащение электроникой, чтобы броневик мог действовать в автономном режиме.

Ранее военный эксперт оценил создание беспилотного автомобиля в России.