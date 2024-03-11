Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корабли ВМФ России прибыли на учения в Иран

Минобороны: корабли ВМФ РФ прибыли в Иран на учения «Морской пояс безопасности»

close
100%
Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Российские военные корабли во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыли на рейд иранского порта Чехбехар для участия в совместных военно-морских учениях «Морской пояс безопасности — 2024». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В учениях будут задействованы корабли, катера и морская авиация военно-морских сил Ирана и Китая. В качестве наблюдателей выступят представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР, рассказали в министерстве.

Главной целью учений заявлена отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Они пройдут в акватории Оманского залива Аравийского моря.

Накануне сообщалось, что флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) «Варяг» в ходе учений в Аравийском море отразил воздушное нападение истребительной авиации условного противника. Цели были сымитированы электронным способом.

Ранее фрегат «Маршал Шапошников» в ходе учений обезвредил пиратов в Аравийском море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами