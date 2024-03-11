Корабли ВМФ России прибыли на учения в Иран

Российские военные корабли во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыли на рейд иранского порта Чехбехар для участия в совместных военно-морских учениях «Морской пояс безопасности — 2024». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В учениях будут задействованы корабли, катера и морская авиация военно-морских сил Ирана и Китая. В качестве наблюдателей выступят представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР, рассказали в министерстве.

Главной целью учений заявлена отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Они пройдут в акватории Оманского залива Аравийского моря.

Накануне сообщалось, что флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) «Варяг» в ходе учений в Аравийском море отразил воздушное нападение истребительной авиации условного противника. Цели были сымитированы электронным способом.

Ранее фрегат «Маршал Шапошников» в ходе учений обезвредил пиратов в Аравийском море.