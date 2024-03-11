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МО России сообщило об уничтожении семи украинских пунктов управления беспилотниками

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Российские военнослужащие уничтожили семь пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации уничтожены: склад топлива и семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны РФ заявило об уничтожении в зоне военной операции на Украине еще одного американского танка Abrams. В министерстве рассказали, что российские военнослужащие на Авдеевском направлении смогли улучшить положение по переднему краю и нанести огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 103-й бригады теробороны в районах нескольких населенных пунктов.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что российские войска уничтожили очередной танк Abrams в районе поселка Бердычи под Авдеевкой.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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