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Минобороны РФ: еще один танк Abrams уничтожен в зоне спецоперации

Минобороны РФ заявило об уничтожении еще одного танка Abrams

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Sgt. Anthony Ford/Global Look Press

Минобороны России в своей сводке заявило, что в зоне военной операции на Украине уничтожен еще один американский танк Abrams.

Как рассказали в министерстве, российские войска на Авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах нескольких населенных пунктов.

Кроме того, они отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ.

По данным Минобороны, потери украинской армии составили более 430 военнослужащих, танк «Abrams», две боевые бронированные машины и 18 автомобилей.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские войска уничтожили очередной танк Abrams в районе поселка Бердычи под Авдеевкой.

В конце февраля сообщалось, что ВС РФ на Авдеевском направлении поразили первый танк M1 Abrams.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Операция на Украине
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