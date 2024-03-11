Генсек НАТО не стал комментировать решение ФРГ по ракетам Taurus для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался прокомментировать позицию канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам ракет Taurus Украине. Трансляция заявления генсека, сделанного в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в связи с получением членства страны в альянсе, велась на сайте организации.

«Я также приветствую, что некоторые союзники поставляют системы большой дальности. Но я не буду комментировать конкретные системы и конкретных союзников», — сказал Столтенберг.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов оказать ФРГ помощь в решении вопросов, связанных с поставками немецких крылатых ракет Taurus на Украину.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение коллеги и отметила, что Берлин готов его рассмотреть.

В частности, ФРГ может поставить Соединенному королевству крылатые ракеты Taurus, а взамен британская сторона передаст Украине Storm Shadow. Таким образом Германия формально снимет с себя ответственность за предоставление украинским войскам крылатых ракет, сообщил Der Spiegel.

Ранее журналисты узнали о планах Шольца склонить Украину к переговорам.