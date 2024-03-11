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Генсек НАТО не стал комментировать решение ФРГ по ракетам Taurus для Украины

Столтенберг отказался комментировать позицию ФРГ по отправке ВСУ ракет Taurus

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался прокомментировать позицию канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам ракет Taurus Украине. Трансляция заявления генсека, сделанного в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в связи с получением членства страны в альянсе, велась на сайте организации.

«Я также приветствую, что некоторые союзники поставляют системы большой дальности. Но я не буду комментировать конкретные системы и конкретных союзников», — сказал Столтенберг.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов оказать ФРГ помощь в решении вопросов, связанных с поставками немецких крылатых ракет Taurus на Украину.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение коллеги и отметила, что Берлин готов его рассмотреть.

В частности, ФРГ может поставить Соединенному королевству крылатые ракеты Taurus, а взамен британская сторона передаст Украине Storm Shadow. Таким образом Германия формально снимет с себя ответственность за предоставление украинским войскам крылатых ракет, сообщил Der Spiegel.

Ранее журналисты узнали о планах Шольца склонить Украину к переговорам.

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