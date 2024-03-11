Украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Белгородской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) хотела прорваться через границу в районе села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, в составе группы находилось около 15 человек, которые были вооружены автоматами М4, гранатами и взрывчаткой.

«Около 15 диверсантов, вооруженных автоматами М4, полным комплектом б/п, гранатами и взрывчаткой по типу С4, были встречены огнем пограничников и отброшены обратно на территорию Украины», — говорится в публикации.

Mash отмечает, что были ликвидированы пять боевиков.

В прошлый раз украинская ДРГ предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию Белгородской области 7 марта. Инцидент произошел в районе населенного пункта Козинка. В тот момент на этой местности работали российские саперы. Украинские военные напали на представителей Вооруженных сил России, но потерпели неудачу.

Ранее украинский БПЛА атаковал село Наумовка в Белгородской области.