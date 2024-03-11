Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Белгородской области

Mash: украинская ДРГ хотела прорваться через границу в районе Новой Таволжанки

close
100%
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) хотела прорваться через границу в районе села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, в составе группы находилось около 15 человек, которые были вооружены автоматами М4, гранатами и взрывчаткой.

«Около 15 диверсантов, вооруженных автоматами М4, полным комплектом б/п, гранатами и взрывчаткой по типу С4, были встречены огнем пограничников и отброшены обратно на территорию Украины», — говорится в публикации.

Mash отмечает, что были ликвидированы пять боевиков.

В прошлый раз украинская ДРГ предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию Белгородской области 7 марта. Инцидент произошел в районе населенного пункта Козинка. В тот момент на этой местности работали российские саперы. Украинские военные напали на представителей Вооруженных сил России, но потерпели неудачу.

Ранее украинский БПЛА атаковал село Наумовка в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами