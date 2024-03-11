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Эксперт: сценарий столкновения РФ и НАТО в ближайшее время маловероятен

Публицист Чолханов: военный конфликт между РФ и НАТО маловероятен

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Публицист, ветеран боевых действий в Донбассе, участник специальной военной операции Танай Чолханов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке регулярных войск НАТО на Украину. По мнению эксперта, сценарий полномасштабного столкновения между Россией и НАТО в ближайшее время маловероятен.

Однако, по его словам, стоит учесть, что в мире начался экономический кризис и война — способ его разрешить.

«Мир уже катится к войне, так устроен капитализм. Поэтому все, буквально все страны сейчас расчехляют и чистят оружие», — сказал Чолханов.

7 марта Макрон заявил, что в вопросах поддержки Украины больше не должно быть никаких ограничений. Эти слова вызвали бурную реакцию как в России, так и в его собственной стране. В Кремле подчеркнули, что политика президента Франции «не соответствует интересам французов».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев при этом заявил, что если у Парижа больше нет «красных линий» для поддержки Украины, то у России больше нет красных линий для Франции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о скором визите Макрона в Киев.

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