Белоруссия начала проверку боеготовности воинских частей и соединений

В Вооруженных силах Белоруссии началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Об этом сообщает Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.

По данным ведомства, проверка несет комплексный характер.

«Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что для передвижения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности могут быть введены временные ограничения.

До этого заместитель главы министерства обороны Белоруссии Андрей Жук в беседе с газетой «Беларусь сегодня» заявил, что специальная военная операция (СВО) стала настоящим учебником для белорусской армии. Из спецоперации белорусские военные черпают информацию для обучения своего военного контингента, а бойцы Вооруженных сил России активно передают накопленный опыт белорусским коллегам.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.