Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что способность РФ выпускать вооружение усилила давление на Украину

WSJ: способность России выпускать танки, ракеты и снаряды удивила Запад

close
100%
Коллегия ВПК

Способность России производить танки, ракеты и снаряды удивила западные страны и усилила дальнейшее давление на Украину. Вопрос в том, как долго страна сможет поддерживать производство на таком уровне, пишет американская газета The Wall Street Journal.

По мнению некоторых западных чиновников и аналитиков, отмечает WSJ, данные о работе российского военно-промышленного комплекса «вводят в заблуждение и маскируют проблемы, включая нехватку рабочей силы и снижение качества».

«Рост может оказаться неустойчивым, поскольку он истощает ресурсы [российской] экономики в целом, а любое падение производства может сделать Россию еще более зависимой от помощи таких союзников, как Китай, Иран и Северная Корея», — считают они.

По словам исследователя из Шведского университета обороны Оскара Йонссона, России довольно впечатляюще удалось увеличить производство во многих оборонных секторах, однако он сомневается, что страна сможет продолжать наращивать производство такими темпами без стагнации.

До этого SIPRI опубликовал доклад по экспорту вооружений, в котором Россия опустилась на третье место.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами