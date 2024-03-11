В США заявили, что способность РФ выпускать вооружение усилила давление на Украину

Способность России производить танки, ракеты и снаряды удивила западные страны и усилила дальнейшее давление на Украину. Вопрос в том, как долго страна сможет поддерживать производство на таком уровне, пишет американская газета The Wall Street Journal.

По мнению некоторых западных чиновников и аналитиков, отмечает WSJ, данные о работе российского военно-промышленного комплекса «вводят в заблуждение и маскируют проблемы, включая нехватку рабочей силы и снижение качества».

«Рост может оказаться неустойчивым, поскольку он истощает ресурсы [российской] экономики в целом, а любое падение производства может сделать Россию еще более зависимой от помощи таких союзников, как Китай, Иран и Северная Корея», — считают они.

По словам исследователя из Шведского университета обороны Оскара Йонссона, России довольно впечатляюще удалось увеличить производство во многих оборонных секторах, однако он сомневается, что страна сможет продолжать наращивать производство такими темпами без стагнации.

До этого SIPRI опубликовал доклад по экспорту вооружений, в котором Россия опустилась на третье место.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.