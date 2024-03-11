В Курской области при обстреле повреждены газовая труба и линия электропередачи

В Курской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины повреждены газовая труба и линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

Под обстрел попала деревня Внезапное Кореневского района. Старовойт подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал.

«Повреждены газовая труба и линия электропередачи, обесточены четыре населенных пункта», — написал он и добавил, что продолжается подомовой обход.

Утром 11 марта губернатор Курской области сообщал об обстреле села Гончаровка со стороны украинских войск.

Накануне он сообщал, что ВСУ обстреляли село Гордеевка. В одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, а также осколками посечены забор и личный автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Курске начали устранять повреждения в поликлинике после падения обломков БПЛА.