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Фермеры Белгородской области стали получать компенсации за атаки ВСУ

Губернатор Гладков: Минсельхоз выплатит белгородским аграриям 334 млн рублей

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что аграрные предприятия региона, пострадавшие в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали получать компенсации. Об этом Гладков написал в своем аккаунте в соцсети Вконтакте.

По словам Гладкова, фермеры начали получать выплаты с 11 марта. Всего компенсацию получит 21 фермерское хозяйство.

«Министерство сельского хозяйства Правительства Белгородской области сегодня начинает отчисление 21 одному аграрному предприятию 334 млн рублей — это первый транш из 1,8 млрд рублей, которые правительство Российской Федерации перечислило на помощь сельскохозяйственным предприятиям Белгородской области, пострадавшим от ударов вооруженных сил Украины», — пояснил Гладков.

До этого в Белгороде дважды за день объявляли воздушную тревогу. Местным жителям советовали не подходить к окнам. Если в момент тревоги горожане оказались на улице, то лучше спуститься в укрытие или другое место, безопасное от попадания потенциальных осколков.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.

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