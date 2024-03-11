Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После обстрела со стороны ВСУ скончался житель Курской области

Старовойт: житель Курской области умер в больнице после обстрела со стороны ВСУ

close
100%
«Роман Старовойт»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели жителя региона после обстрела села Гончаровка. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Старовойт.

Он поблагодарил медиков за терпение и борьбу за жизнь каждого пациента.

До этого Старовойт сообщал об обстреле села Гончаровка со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обстрела два человека были травмированы. Мужчина получил тяжелые травмы, а женщина — контузию.

Также Старовойт сообщал об обстреле села Гордеевка Кореневского района Курской области. В одном из домовладений была повреждена крыша, выбиты окна, а также осколками посечены забор и личный автомобиль.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами