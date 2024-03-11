После обстрела со стороны ВСУ скончался житель Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели жителя региона после обстрела села Гончаровка. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Старовойт.

Он поблагодарил медиков за терпение и борьбу за жизнь каждого пациента.

До этого Старовойт сообщал об обстреле села Гончаровка со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обстрела два человека были травмированы. Мужчина получил тяжелые травмы, а женщина — контузию.

Также Старовойт сообщал об обстреле села Гордеевка Кореневского района Курской области. В одном из домовладений была повреждена крыша, выбиты окна, а также осколками посечены забор и личный автомобиль.

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