В США рассказали, за счет чего ВС РФ повысили свою эффективность в конфликте на Украине

Военно-воздушные силы России значительно повысили свою эффективность в конфликте на Украине за счет более активного использования «планирующих бомб». Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на западных экспертов.

Многочисленные бомбы советской эпохи, которые несут до полутонны взрывчатки, были оснащены крыльями и системами наведения для полета на большие расстояния с определенной точностью, что позволяет российским самолетам, которые их сбрасывают, действовать вдали от украинских зенитных систем, говорится в статье.

Эти боеприпасы «обладают очень высокой разрушительной силой», заявил WP представитель ВСУ Дмитрий Лиховой. По его словам, они «просто сносят, разрушая дома и фундаменты, которые можно использовать для оборонительных укреплений».

Украинские войска тоже используют управляемые бомбы, в том числе американскую систему Joint Direct Attack Munition (JDAM), которая более точна, но ее запасы гораздо меньше, отмечает издание.

По словам экспертов, эти боеприпасы становятся все большей проблемой для Украины, так как их практически невозможно сбить из-за тяжелой железной конструкции, поскольку системы ПВО откалиброваны для обнаружения ракет и ракет, летящих по определенной траектории, а не для противодействия авиационным бомбам.

Ранее в Германии заявили, что ВС РФ уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500.