ВСУ обстреляли село в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Гончаровка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию», — говорится в сообщении.

Старовойт добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Их домовладение получило сильные повреждения. Также осколками был посечен автомобиль.

Глава региона пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении имущества.

До этого Старовойт сообщал об обстреле села Гордеевка Кореневского района Курской области. В одном из домовладений была повреждена крыша, выбиты окна, а также осколками посечены забор и личный автомобиль.

9 марта российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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