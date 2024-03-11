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Российские штурмовики уничтожили пехоту ВСУ и технику под Авдеевкой

Российские «Грачи» уничтожили пехоту ВСУ и технику на Авдеевском направлении

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Алексей Куденко/РИА Новости

Российские штурмовики Су-25 («Грачи») уничтожили военнослужащих и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, штурмовики выполняли боевые задачи в интересах группировки войск «Центр», в условиях сильного радиоэлектронного противодействия ВСУ.

Осуществляя сближение с целью на максимально низкой высоте с огибанием рельефа местности, самолеты прибыли к точке открытия огня. Экипажи штурмовиков выпустили неуправляемые ракеты С-8 по противнику, после чего совершили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки и резко сменив направление.

Стрельба велась по площадным целям с применением маневра кабрирование — боевые самолеты резко набирали высоту и задирали носы выше горизонта перед пуском ракет, рассказали в Минобороны РФ.

Также сообщалось, что фронтовые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России ударили по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее российская авиация сбросила на украинских боевиков авиабомбы ФАБ-500.

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