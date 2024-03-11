В Одессе увеличивается количество участников пророссийского подполья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя движения.

«Наши ряды растут, хоть и не так быстро, как это требовала бы обстановка. Через восемь десятков лет настала наша очередь освобождать Одессу от нацистов», — поделился источник агентства.

Он добавил, что местные жители, которые поддерживают Россию, готовы содействовать в освобождении города.

До этого ТАСС сообщал, что в Одессе много пророссийски настроенных жителей, но они стараются не привлекать к себе внимания из-за активности украинских спецслужб, так как помнят, что произошло с активистами, выступавшими на Майдане в Киеве.

Подпольщик также добавил, что сейчас в Одессе много чиновников и переселенцев с Западной Украины. Из-за переезда этих людей, которых меньше по сравнению с местными жителями, начали возникать конфликты из-за русского языка.

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