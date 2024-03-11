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Германия нашла способ передать Украине крылатые ракеты без прямого участия

Spiegel: Украина получит крылатые ракеты за счет кругового обмена ФРГ и Британии

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Liesa Johannssen/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов рассмотреть предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами для дальнейшей их передачи Украине. Об этом сообщает Der Spiegel.

В частности, ФРГ может поставить Соединенному королевству крылатые ракеты Taurus, а взамен на это британская сторона передаст Украине Storm Shadow. Таким образом Германия формально снимет с себя ответственность за предоставление украинским войскам крылатых ракет, говорится в статье.

Издание пишет, что Бербок открыта для предложений Кэмерона предоставить Киеву крылатые ракеты посредством такой схемы.

На прошлой неделе Кэмерон заявил, что Лондон готов оказать ФРГ помощь в решении вопросов, связанных с поставками немецких крылатых ракет Taurus на Украину.

По мнению министра, поставки таких крылатых ракет Киеву не приведут к эскалации конфликта, так как передающая сторона может установить ограничения на их применение.

Ранее журналисты узнали о планах Шольца склонить Украину к переговорам.

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