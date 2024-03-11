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Российские средства ПВО ликвидировали два беспилотника над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО нейтрализовали два БПЛА самолетного типа над Брянской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он.

Согласно информации главы региона, два беспилотника самолетного типа были с успехом ликвидированы силами ПВО министерства обороны России неподалеку от Клинцовского и Почепского районов в Брянской области. На данный момент оперативные и экстренные службы региона работают на месте инцидента.

«Пострадавших и разрушений нет», — заключил губернатор.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. По его словам, в поселке зафиксировано пять прилетов. Однако никто из местных жителей не пострадал. Старовойт отметил, что информация по повреждениям еще уточняется, а также продолжается подомовой обход.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области.

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