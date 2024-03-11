Су-34 нанесли удары по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Фронтовые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, оснащенными многофункциональным модулем планирования и коррекции (УМПК), за счет чего происходит нанесение четких ударов с безопасного расстояния от линии соприкосновения на поле боя.

8 марта в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепленному району украинской армии на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО.

Ранее российская авиация сбросила на украинских боевиков авиабомбы ФАБ-500.