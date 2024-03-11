Стала известна причина проблем с поставкой Украине ЗРК NASAMS

Приобретенный Канадой у США ЗРК NASAMS все еще не отправлен на Украину из-за бюрократических проблем со стороны американского производителя Raytheon. Об этом сообщил глава минобороны Канады Билл Блэр, слова которого передает Edmonton Journal.

«Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями», — сказал он.

7 марта сообщалось, что Норвегия присоединилась к международной коалиции, которая занимается обеспечением Украины системами противовоздушной и противоракетной обороны.

2 марта британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что российские войска на Украине систематически и последовательно уничтожают системы противовоздушной обороны Украины.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении С-300 и ЗРК Nasams.

Ранее был назван российский штурмовик, вызывающий страх у противников.