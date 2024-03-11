На юге Украины произошли взрывы

В Одессе, расположенной на юге Украины, зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает локальная газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Одессе раздались взрыв», — указывается в публикации.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Чуть ранее в эту ночь мощные взрывы зафиксировали в Харькове на востоке Украины. Кроме того, глава назначенной Киевом военной городской администрации (ВГА) Роман Мрочко сообщил, что новая серия взрывов произошла в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Днепропетровской области после взрыва загорелся объект инфраструктуры.