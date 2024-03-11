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SIPRI назвал место России в мировом рейтинге экспорта вооружений

SIPRI: Россия впервые опустилась на третье место в мире по экспорту оружия

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за 2019-2023 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, закупки вооружений странами Европы почти удвоились. При этом США увеличили объем военных продаж на 17%, а экспорт вооружений России наполовину сократился.

«Впервые в списке SIPRI РФ заняла третье место среди крупнейших экспортеров мира, уступив второе место Франции», — уточнили в сообщении.

Российский военный экспорт, по данным SIPRI, сократился на 53%, в результате его доля составила 11% от глобального объема. Если в 2019 году основные вооружения РФ продавались в 31 страну, то в 2022 году число государств сократилось до 14, а в 2023-м — до 12.

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