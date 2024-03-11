Политолог предупредил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море

Крымский политический эксперт Денис Батурин в разговоре с РИА Новости назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО планом военно-политического блока по взятию под собственный контроль Балтийского моря.

По мнению аналитика, западные страны использовали конфликт на Украине в целях последующего расширения Североатлантического альянса, продолжая при этом разрушать архитектуру европейской безопасности. Кроме того, протокол о вступлении Швеции в альянс на данный момент уже вступил в силу. Так, страны Запада осуществили план по преобразованию Балтийского моря в так называемые «озеро НАТО».

Как отметил Батурин, ранее вступившая в НАТО Финляндия имеет к тому же сухопутную границу с Российской Федерацией протяженностью свыше 1 тыс. километров.

«Поэтому Финляндия долгое время была нейтральной страной», — пояснил эксперт.

В 2023 году мир увидел сразу несколько новых конфликтов. В результате войны Нагорный Карабах вернулся под контроль Азербайджана, а армия Израиля превратила в руины целые кварталы в Газе. К 2024 году напряженность в мире продолжает расти. Растут и опасения по поводу Тайваня, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. За какими «горячими точками» следить в новом году, разбиралась «Газета.Ru».

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