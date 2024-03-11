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ВМФ России получит морскую версию беспилотника-камикадзе

В Минобороны РФ анонсировали передачу ВМФ плавающих ударных дронов

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Минобороны России

В России завершаются работы по созданию специальной корабельной версии ударного дрона. Новые беспилотники-камикадзе вскоре поступят на вооружение ВМФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

«Морская версия дронов-камикадзе готовится вступить в бой», — уточнили в публикации.

В материале отметили, что плавающие беспилотники можно применять как с кораблей, так и с катеров. При этом дроны способны поражать как морские, так и наземные цели. БПЛА незаменимы при десантных операциях, для ликвидации катеров противника, в том числе и безэкипажных.

В данный момент завершается создание корабельной версии ударного дрона-камикадзе. Новинку удобно будет запускать прямо с палубы корабля.

Накануне воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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