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В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошла серия взрывов

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Shutterstock

Новая серия взрывов произошла в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной городской администрации (ВГА) Роман Мрочко.

«Серия взрывов произошла в прибрежных районах Херсона», — написал он.

Согласно информации градоначальника, атака на населенный пункт ведется в левого берега реки Днепр.

Местным жителям порекомендовали держаться подальше от окон, укрыться в подвалах или убежищах и быть осторожными.

Накануне взрывы раздались в городе Херсоне, находящемся под контролем украинских властей.

Перед этим Силы обороны Юга Вооруженных сил Украины сообщали, что в Одесской области после взрывов загорелся промышленный объект. По данным украинских военных, в результате взрывов «на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание», пожар уже ликвидирован.

Ранее в Днепропетровской области после взрыва загорелся объект инфраструктуры.

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