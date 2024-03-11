Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили очередной американский танк Abrams в районе поселка Бердычи под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, слова которого передает ТАСС.

«Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams», — заявил он, отметив, что танк был подбит при помощи противотанкового гранатомета. Вместе с танком уничтожен и его экипаж.

8 марта Минобороны России в своем брифинге заявило, что недельные потери Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении составили семь танков, в том числе два Abrams.

В этот же день отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинские военные недостаточно хорошо обучены использованию американских танков Abrams, поэтому боевые машины использовались Вооруженными силами Украины неправильно.

До этого Риттер, комментируя уничтожение российскими силами американских танков Abrams, заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в коллапсе, им не помогут западные танки.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».