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На Украине хотят удвоить выплаты военнослужащим на передовой 

Депутат Горбенко: Сырский предложил удвоить выплаты военным ВСУ на передовой 

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Gleb Garanich/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предложил в два раза увеличить выплаты военным, находящихся на передовой. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» сообщил народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко.

По словам парламентария, во время его поездок на фронт украинские военнослужащие неоднократно говорили ему о необходимости поднять так называемые боевые выплаты. Он сказал, что бойцы ВСУ хотели бы получать боевую надбавку не 100 тыс. гривен, а 200 тыс. гривен ($5,2 тыс.). Как отметил политик, Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому удвоить эти выплаты для мотивации военных.

Он также отметил, найти средства на такую индексацию можно за счет увольнения из рядов ВСУ тех, кто не хочет воевать. По мнению Горбенко, таких людей «нет смысла» держать в армии.

«Лучше эти высвобождаемые средства (они же не будут получать зарплату) направить на выплаты тем, кто желает воевать», — добавил он.

На этой неделе Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ солдат-срочников в апреле-мае 2024 года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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