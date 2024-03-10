В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины повреждены инфраструктурный объект и энергетическое оборудование. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

Он также заявил, что почти 2 тыс. абонентов в регионе остались без водоснабжения.

10 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Одессе и Кривом Роге.

До этого Минобороны РФ заявило, что российские военные поразили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.