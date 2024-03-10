Средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Министерство обороны России сообщило о сбитом БПЛА ВСУ в Белгородской области. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале ведомства.

Дрон был уничтожен около 18:15 по мск.

До этого три дрона-камикадзе ВСУ атаковали поселок Горьковский в Белгородской области.

5 марта в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое.

В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.