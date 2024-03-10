Израильские военные ударили по отряду радикалов в Ливане

Истребители ВВС Израиля в воскресенье, 10 марта, совершили удары по отряду радикалов, вооруженных противотанковыми ракетами, на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее информации, удар по району населенного пункта Шебаа был нанесен в момент, когда попавший в поле зрения израильских военных отряд готовился обстрелять территорию Израиля.

В пресс-службе также заявили, что утром 10 марта военные ЦАХАЛ зафиксировали, что на израильской территории упал летательный аппарат ливанской шиитской организации «Хезболла». Инцидент произошел в районе горы Хар-Дов на границе Израиля с Ливаном, сообщений о пострадавших не поступало, никакого ущерба причинено не было.

Кроме того, в течение дня был зафиксирован обстрел со стороны Ливана по району населенного пункта Малькия. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получила одна военная машина, добавили в пресс-службе.

До этого «Хезболла» атаковала Израиль с позиций в 130 м от объектов ООН в Ливане.

Ранее Пентагон предупредил об угрозе «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке в случае передачи российских систем ПВО ливанской «Хезболле».