В Новгородской области сбили украинский дрон

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Новгородской областью. Речь идет о беспилотном летательном аппарате (БПЛА) самолетного типа, написал губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Также на территории Новгородской области не было зафиксировано никаких разрушений, уточнил глава местной администрации.

«Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами», — добавил Никитин.

10 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за минувшую неделю в воздушном пространстве региона были уничтожены или подавлены 317 украинских БПЛА. Как он отметил, за выполнение задач в этой части страны отвечают бойцы группировки войск «Днепр».

В тот же день глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на регион. В небе над поселком Горьковский сбили два украинских беспилотника, при этом еще один летательный аппарат попал в частный жилой дом. В результате в здании были повреждены окна.

Ранее украинские войска обстреляли пищевой комбинат в донецком городе Горловке, уничтожив более одной тонны хлеба.