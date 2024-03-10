Армия Судана назвала условие перемирия в Рамадан

Перемирие в Судане невозможно даже в священный для мусульман месяц Рамадан, если сторонники сил быстрого реагирования (СБР) не выполнят договоренности, достигнутые в саудовской Джидде в 2023 году. Об этом заявили в суданской армии, сообщает ТАСС.

«В Рамадан не будет никакого перемирия. Оно возможно только в случае, если повстанцы [СБР] выполнят условия соглашения, <...> и оставят жилые дома и гражданские объекты», — говорится в заявлении военных.

Конфликт между Вооруженными силами Судана, которые возглавляет фактический глава страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, известным как Хеметти, перешел в открытую фазу утром 15 апреля 2023 года. Конфликт уже привел к масштабным разрушениям, кризису системы здравоохранения и бегству десятков тысяч человек из страны.

6 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил военных в Судан в 2023 году для участия в конфликте.

Ранее суданские силы быстрого реагирования заявили о готовности к прекращению огня.