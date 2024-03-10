В Италии признали превосходство российской военной промышленности над западной

Министр Италии Гуидо Крозетто признал, что российское военное производство превосходит западное по объемам выпускаемой продукции. Такое заявление глава профильного ведомства сделал в ходе интервью для газеты La Stampa.

Он отметил, что неравенство сил между РФ и Украиной в зоне боевых действий — это очень важный вопрос. По словам министра, страны Запада постоянно обсуждают эту проблему.

«Запад понял, что его военная промышленность по мощностям уступает российской, и нужно время, чтобы изменить тенденцию», — пояснил Крозетто.

Как он сказал, в данный момент Москва конвертирует экономику страны в военную. Благодаря этому, российская экономика становится «более гибкой и оснащенной» с точки зрения выпуска вооружений по сравнению с экономикой государств — членов НАТО.

В то же время глава ведомства обратил внимание, что Западу понадобился целый год для достижения того уровня военного производства, который необходим для поддержки Украины. Но даже сейчас этот показатель «остается ниже» российского, подчеркнул министр.

Ранее в США заявили о разработке законопроекта об оказании Украине военной помощи в кредит.