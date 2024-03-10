В Херсонской области раскрыли количество сбитых за неделю дронов ВСУ

Российские военные за прошедшую неделю уничтожили или подавили более 300 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Херсонской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он рассказал, что за данный промежуток времени бойцы группировки войск «Днепр» успешно вели контрбатарейную борьбу против артиллерии и минометов украинских войск. Также солдатам Вооруженных сил РФ удалось ликвидировать одну диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ и уничтожить несколько пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Более того, под удар попали несколько мест сосредоточения живой силы и техники украинских подразделений.

«Потери противника в зоне ответственности группировки войск «Днепр» за неделю составили: БПЛА (сбито и подавлено) — 317», — добавил глава области.

Кроме того, ВСУ потеряли до 400 бойцов и четыре танка. Вместе с этим военные ВС РФ вывели из строя семь украинских боевых бронированных машин, 35 различных орудий, 27 автомобилей и две лодки.

Ранее российские войска уничтожили две западные машины пехоты под донецким городом Авдеевкой.