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В Британии назвали причину заявлений об отправке войск НАТО на Украину

DE: в Европе обсуждают отправку войск на Украину из-за отсутствия помощи США

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Alina Smutko/Reuters

Профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен заявил, что в Европе обсуждают ввод войск на Украину из-за отсутствия помощи Киеву со стороны США. Об этом пишет британское издание Daily Express.

По словам О'Брайена, этот вопрос сейчас стоит более остро.

«Теперь Европа столкнулась с ужасной дилеммой: смотреть, как на Украине заканчиваются боеприпасы, или помочь Украине напрямую», — сказал профессор.

26 февраля в Париже состоялась экстренная конференция по украинскому конфликту. После ее завершения президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из ключевых тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на поле боя.

Позже президент Франции вновь призвал зарубежных партнеров подумать об отправке своих солдат на Украину.

8 марта Макрон уточнил свои заявления насчет возможной отправки войск на Украину, подчеркнув, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

Ранее в Крыму назвали заявления Макрона по Украине истерикой.

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