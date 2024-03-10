Использование ВС РФ авиабомб ФАБ-1500 увеличило потери ВСУ

Применение российской армией авиационных бомб ФАБ-1500, которые весят 1,5 тонны привело к большим потерям среди Вооруженных сил Украины и изменило расстановку сил на фронте. Об этом сообщил телеканал CNN.

В материале говорится, что удары снарядов «превращают в руины» украинскую линию обороны. При помощи ФАБ-1500 российские войска освободили Авдеевку.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке, пишущий на военную тематику, высоко оценил эффективность применения в зоне СВО российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Репке охарактеризовал точность попадания как «невероятную» и пояснил, что благодаря УМПК, оснащенному навигационной системой ГЛОНАСС и складными крыльями, обычные свободнопадающие бомбы обретают свойство бить точно в цель.

8 марта экипажи Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении.

Ранее командование ВСУ под Соледаром было уничтожено российской бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).