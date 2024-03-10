Российские войска поразили немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000

Вооруженные силы России уничтожили гаубицу Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, которая находилась в пользовании украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что на Херсонском направлении противник потерял, помимо немецкой гаубицы, американскую артиллерийскую систему М777, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, три автомобиля и до 45 солдат.

До этого об уничтожении Panzerhaubitze 2000 сообщали представители ВС РФ на Донецком направлении 25 февраля. Тогда войскам также удалось поразить склад боеприпасов ВСУ.

В марте стало известно, что силы России ударили по зенитно-ракетным (ЗРК) комплексам Patriot в Донецкой народной республике. После этого украинские эксперты заговорили о возможном участии предателей в этой операции.

Ранее сообщалось, что воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.