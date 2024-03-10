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Российские военные уничтожили пункт управления бригады ВСУ в ДНР

МО РФ: российские войска в ДНР уничтожили пункт управления бригады ВСУ

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Российские военные уничтожили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракетных войск и артиллерии РФ удалось в течение суток уничтожить 4 склада топлива и боеприпасов украинской армии, а также пункт управления БПЛА 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново ДНР.

Кроме того, российскими военными уничтожена живая сила и военная техника противника в 136 районах.

10 марта российское Минобороны сообщило, что средства ПВО РФ за сутки сбили 130 дронов ВСУ в зоне спецоперации.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что за сутки были сбиты 197 дронов ВСУ. Также сообщается о перехвате трех снарядов HIMARS и управляемой авиабомбы Hammer французского производства.

Ранее украинский пленный рассказал о потере его подразделением в боях почти 90% солдат.

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