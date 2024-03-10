Средства ПВО РФ сбили 130 украинских дронов за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили 130 дронов ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщает министерство обороны РФ в очередной сводке.

Дроны были сбиты под Привольем и Кременной в ЛНР, в районе Александровки, Ясиноватой, Верхнеторецкого, Степного и Марьяновки в ДНР, а также под Новым, Трудовым, Новопрокоповкой и Любимовкой в Запорожской области.

Также было сбито три снаряда американской системы HIMARS.

9 марта министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 197 дронов ВСУ в зоне СВО. Также сообщается о перехвате трех снарядов HIMARS и управляемой авиабомбы Hammer французского производства.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что за три дня над Макеевкой и Донецком в Донецкой народной республике было перехвачено 97 беспилотников Вооруженных сил Украины. Из них девять беспилотников несли взрывные устройства, в том числе дрон «Баба-яга», использующий сигнал управления Starlink.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.