В Белгородской области объявлена ракетная опасность

В Шебекинском городском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Шебекинский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел села Дроновка в Грайворонском городском округе.

9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное домовладение в селе Безымено Грайвороновского городского округа Белгородской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что ВСУ дроном атаковали хутор Мухин Белгородской области.

5 марта в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом. Подробности — в материале «Газеты.ru».

Ранее в Белгороде объявили сигнал ракетной опасности.