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В Горловке из-за обстрела хлебокомбината уничтожено более тонны хлеба

МЧС: пожар на хлебокомбинате после обстрела Горловки уничтожил 1,2 тонны хлеба

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МЧС РФ по Магаданской области

В результате пожара, начавшегося на хлебокомбинате в Горловке ДНР из-за обстрела ВСУ, было уничтожено 1,2 тонны хлебобулочных изделий. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве также отметили, что пламенем были уничтожены 3 грузовика, повреждены 2 пластиковых оконных блока и закопчены стены на 60 кв. м. К этому моменту пожарные ликвидировали возгорание.

На месте работали 13 специалистов и 4 единицы техники, отметили в МЧС.

В результате ЧП пострадали четыре сотрудника комбината, из них трое госпитализированы, говорится в посте.

Сообщалось, что в ночь на воскресенье, 10 марта, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку.

Накануне российские средства ПВО отразили одну из самых масштабных атак дронов. Больше всего беспилотников (более 40) атаковали Таганрог в Ростовской области.

Ранее в Горловке при обстреле ВСУ пострадали мирные жители.

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