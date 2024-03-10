В США назвали причину увеличения мощи ВКС России на Украине

Подавление средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличило мощь ВКС России. К такому выводу пришел американский журнал Military Watch.

В статье издания отмечается, что ВСУ при борьбе с воздушной угрозой в значительной степени полагались на систему ПВО, построенную на базе советских С-300 и «Бук». Однако невозможность пополнения данных систем привела к их истощению.

«Ожидается, что дальнейшее подавление украинских систем ПВО, которых стране практически невозможно заменить, увеличит мощь воздушной кампании сил России, чьи наземные войска между тем добиваются все больших успехов на фронте», — говорится в статье.

Авторы издания отмечают, что ослабление украинских ПВО уже способствовало успехам ВС РФ, недавно освободивших Авдеевку и уничтоживших немало западной бронетехники.

7 марта Норвегия присоединилась к международной коалиции, обеспечивающей Украину системами противовоздушной и противоракетной обороны.

До этого британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС РФ на Украине систематически и последовательно уничтожают системы противовоздушной обороны Украины.

Ранее военные эксперты назвали причину, по которой Украина проиграет.