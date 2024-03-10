ВСУ обстреливают село Дроновка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел села Дроновка в Грайворонском городском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Ведется обстрел Грайворонский ГО, с. Дроновка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — сказано в сообщении.

Утром 10 марта в Белгороде и Белгородском районе был объявлен сигнал ракетной опасности.

9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное домовладение в селе Безымено Грайвороновского городского округа Белгородской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что ВСУ дроном атаковали хутор Мухин Белгородской области. По его словам, с беспилотника дрона сброшено взрывное устройство на территорию жилого сектора. Гладков заверил, что никто не пострадал. Однако в одном частном жилом доме осколками пробило окна и посекло фасад.

5 марта в Белгородской области после атаки трех дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе около села Долгое. В этот же день в Самарской области спецслужбы Украины попытались устроить «экологическую катастрофу». В Воронеже объявляли авиационную опасность из-за приближения БПЛА противника. По данным Минобороны РФ, ночью 5 марта средства ПВО уничтожили над регионом три украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве не уточнили, связаны ли дроны с инцидентом. Подробности — в материале «Газеты.ру».

Ранее ВСУ обстреляли морской порт в Херсонской области.