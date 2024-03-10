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Флагман Тихоокеанского флота отразил нападение условного противника

Ракетный крейсер ТОФ «Варяг» отразил авианалет «противника» в Аравийском море

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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» в ходе учений в Аравийском море отразил воздушное нападение истребительной авиации условного противника. Об этом сообщается на сайте ТОФ.

«По замыслу учения, ракетный крейсер, совершая переход морем, обнаружил воздушные цели, которые расчеты радиотехнической боевой части определили как военные самолеты условного противника. Артиллерийские расчеты ГРКР «Варяг» немедленно привели оружие в готовность к применению», — сказано в сообщении.

В ТОФ рассказали, что экипаж крейсера в целях недопущения захода на боевой курс «вражеских» истребителей ударил по целям из артиллерийской установки АК-130 и зенитного ракетного комплекса «Оса-МА». Уточняется, что цели были сымитированы электронным способом.

25 февраля российский ракетный крейсер «Варяг» отработал стрельбу по воздушной цели в рамках международного учения «Милан-2024».

В январе экипажи флагмана ТОФ «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» вышли из Владивостока в море и отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный для тренировок район.

Ранее российский фрегат обезвредил пиратов в Аравийском море.

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